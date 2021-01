Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Morbach (ots)

Am Donnerstagabend, den 07.01.2021, kam es gegen 18:44 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Morbach zu einem Ladendiebstahl. Hier hat ein bisher unbekannter Täter eine Packung Kohlebriketts aus dem Außenstand entnommen und in den Kofferraum seines Pkw Chrysler PT Cruiser geladen. Anschließend verließ er Täter den Parkplatz ohne die Ware im Markt zu bezahlen. Die Polizei Morbach sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter und/oder dem Fahrzeug machen können. Insbesondere wird der Zeuge, der den Vorfall im Markt gemeldet hat, gebeten sich auf der Polizeiinspektion Morbach (Tel. 06533 / 9374-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



