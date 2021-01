Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Ortsgemeinde Rinzenberg

Rinzenberg - Verbandsgemeinde Birkenfeld (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 21.01.2021 in der Zeit von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr nach Aufhebeln einer Terrassentür in ein Wohnhaus im Steinweg in der Ortsgemeinde Rinzenberg (Verbandsgemeinde Birkenfeld) ein. Die Täter durchsuchten innerhalb des Tatobjektes Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse. Mit der Beute, nach dem derzeitigen Sachstand Bargeld, verließen die Täter das Wohnhaus auf dem Einstiegswege. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand entstand bei dem Einbruchsdiebstahl ein Schaden in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages.

Die Kriminalpolizei in Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651/97790 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion in Birkenfeld gegeben werden.

