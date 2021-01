POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Polizeidirektion Trier

Am Donnerstag den 21.01.2021, in der Zeit von 17:50 bis 18:05 Uhr ereignete sich in der Straße "Im Hagen" in Saarburg ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der PKW der Geschädigten, ein roter Ford Fiesta, stand ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Stadtmitte. Ein bislang unbekannter PKW stieß vermutlich im Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel der Geschädigten und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

