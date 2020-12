POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht nach Touchieren eines geparkten Fahrzeugs, Hauptstraße Maxdorf

Polizeidirektion Ludwigshafen

Verkehrsunfallflucht nach Touchieren eines geparkten Fahrzeugs, Hauptstraße Maxdorf

Maxdorf

Am Mittwoch, 23.12.2020 um 08:15 Uhr, befuhr der Fahrzeugführer eines Fahrzeugs unbekannten Modells die Hauptstraße in Maxdorf in Fahrtrichtung Birkenheide. In Höhe der Hausnummer 77a touchierte dieser den linken Seitenspiegel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuges, welches dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro erlitt. Nach der Kollision entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von er Unfallörtlichkeit. Ein Zeuge konnte lediglich angeben, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um ein kleines, rotes Fahrzeug gehandelt hat.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiwache Maxdorf (Tel: 06237-9341100) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

