Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit geparktem Fahrzeug

MaxdorfMaxdorf (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 20.12.2020, 17:00 Uhr bis Dienstag, 22.12.2020, 16:15 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW vermutlich bei seinem Ein-oder Ausparkvorgang ein in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug in der Schulstraße (Höhe Hausnummer 13),Fußgönheim. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe des Geschädigten beträgt ca. 500 Euro. Details zu dem unbekannten Fahrzeug und dem Fahrzeugführer sind nicht bekannt. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiwache Maxdorf (Tel: 06237-9341100) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeiinspektion Frankenthal

Tel: 06233-3130

E-mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de



oder



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeiwache Maxdorf

Tel: 06237-9341100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell