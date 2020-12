Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unbekannte Weihnachtsdekoration in Vorgarten - Eigentümer gesucht (40/2212)

Bild-Infos

Download

SpeyerSpeyer (ots)

21.12 - 22.12.2020

Weihnachtlich dekoriert, fand ein Anwohner des Birkenwegs am Dienstagmorgen seinen Vorgarten vor. Ein Unbekannter stellte offensichtlich in der zurückliegenden Nacht mehrerer Gartendekorationsartikel (Weihnachtsfiguren) im Vorgarten des Anwohners ab. Woher die Gegenstände stammen ist bislang unbekannt. Sollte jemand die benannten Artikel vermissen bzw. dort abgestellt haben, können diese über die Polizei Speyer wieder an den Berechtigten ausgehändigt werden (Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell