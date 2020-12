Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Einbruch in Ausschanklaube (45/2212)

OtterstadtOtterstadt (ots)

22.12.2020, 15:30 Uhr

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag gegen 15:30 Uhr unberechtigten Zugang zu einer Ausschanklaube auf dem Grundstück eines Fußballvereins in der Speyerer Straße. Hier entwendeten sie Getränke in bislang unbekannter Anzahl und beschädigten beim Betreten der Laube eine im Thekenbereich angebrachte Plexiglasscheibe. Der Vorfall konnte von drei Kindern aus der Ferne beobachtet werden. Einer der Täter soll dabei ein älteres Fahrrad mitgeführt haben. Die andere Person soll schwarz gelockte Haare gehabt haben und mit grauer Jacke bekleidet gewesen sein. Die beiden Tatverdächtigen konnten im Nahbereich nichtmehr von der Polizei angetroffen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat möglicherweise ebenfalls beobachtet haben und weitere Hinweise zu den Tätern geben können (Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

