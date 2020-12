Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit Leichtverletztem bei Fahrspurwechsel auf der B9 (11/2312)

SpeyerSpeyer (ots)

23.12.2020, 08:59 Uhr

Den nachfolgenden Verkehr nicht beachtet hat eine 31-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta aus Speyer am Mittwoch gegen 08:59 Uhr auf der B9. Sie befuhr diese in Fahrtrichtung Ludwigshafen und wollte in Höhe der Anschlussstelle Römerberg-Dudenhofen einen auf der rechten Spur fahrenden Lkw überholen. Beim Fahrspurwechsel achtete sie nicht auf den nachfolgenden Verkehr, sodass ein auf der linken Spur fahrender Mitsubishi mit deren Heck kollidierte. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1000EUR an dem Ford. Der 20-Jährige Mitsubishi-Fahrer aus Zeiskam wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 2000EUR. Der nichtmehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Hierdurch kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B9.

