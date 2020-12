Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen - Zeugenaufruf

VarelVarel (ots)

Am späten Dienstagnachmittag nutzten ein 18-jähriger Heranwachsender und ein 16-jähriger Jugendlicher aus Varel mit ihren Kleinkrafträdern die Autobahnüberführung, welche die Straßen Am Tennisplatz und Alte Wiefelsteder Straße miteinander verbindet. Der 18-Jährige kam auf Rollsplitt zu Fall. Dem nachfolgenden 16-Jährigen gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf den am Boden liegenden Roller des Heranwachsenden auf. Beide Verkehrsteilnehmer zogen sich leichte Verletzungen zu. Weiterhin entstand leichter Sachschaden. Zur Unfallzeit fanden auf der Autobahnüberführung Baumaßnahmen statt, weshalb Rollsplitt auf die Fahrbahn aufgebracht worden war. Die Überführung wurde zu diesem Zweck durch Sperrbaken für den Verkehr gesperrt. Bislang unbekannte Personen verschoben die Verkehrseinrichtungen, so dass den Rollerfahrern die Nutzung der Überführung möglich war. Zeugen, die Beobachtungen hinsichtlich der Beseitigung der Sperrbaken gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell