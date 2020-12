Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Fahndungserfolg der Polizei (15.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Einen Mann haben Beamte eines Polizeireviers am Dienstag gegen 3 Uhr morgens in der Warenburgstraße festgenommen. Sie kontrollierten einen 50-Jährigen wobei sich herausstellte, dass er zur Festnahme ausgeschriebenen war. Die Beamten ließen den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einliefern.

