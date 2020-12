Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnungseinbrecher unterwegs (15.12.2020)

DauchingenDauchingen (ots)

In ein Haus eingestiegen sind Einbrecher am Dienstag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr in der Straße "Hohenzollernweg". Die Täter warfen eine ebenerdige Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude, wo sie mehrere Zimmer durchwühlten. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei gibt auf ihren Internetseiten

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch

Hinweise und Präventionstipps zum Thema Einbruch.

