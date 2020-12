Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin - Zeugenaufruf

VarelVarel (ots)

Am Montag, den 14.12.2020, gegen 07.40 Uhr, kam es in der Achternstraße in Varel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine jugendliche Fahrradfahrerin infolge eines Überholmanövers eines PKW mit ihrem Fahrrad zu Fall gekommen ist. Die Jugendliche hat sich bei dem Unfall leicht verletzt. Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben und Angaben hierzu mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

