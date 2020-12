Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Postsendungen - aufmerksamer Bürger hilft bei Tataufklärung

~Der tatkräftigen Unterstützung eines 68-jährigen Wilhelmshaveners ist es zu verdanken, dass der Diebstahl von zahlreichen Postsendungen aufgeklärt werden konnte. Der aufmerksame Mann hatte über das Jahr hinweg drei Postsendungen in einen Briefkasten in Wilhelmshaven eingeworfen, die aber allesamt die Empfänger nicht erreichten. Nachdem auch die dritte Sendung verschwunden blieb, kontaktierte der Zeuge seine Nachbarn, die ihm von gleichgelagerten Vorfällen berichteten. Nunmehr legte sich der 68-Jährige auf die Lauer und konnte bei Leerungen des Briefkastens beobachten, wie stets ein Mann und eine Frau "verdächtig" lange die eingeholten Sendungen in einem Lieferwagen sortierten. Diese Handlungen foto- und videografierte der Zeuge und begab sich sogleich zur Polizeidienststelle.

Mitte November konnten die beiden Tatverdächtigen von der Polizei auf frischer Tat angetroffen und festgenommen werden. Weiterführende Maßnahmen führten zur Feststellung von belastenden Beweismaterial. Die 28-jährige und der 27-jährige Tatverdächtige gestanden die Taten. Die umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei wird sich mit den ca. 300 Geschädigten alsbald schriftlich in Verbindung setzen. Diesbezüglich bittet die Polizei, von Nachfragen Abstand zu nehmen.~

