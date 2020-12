PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gebäudebrand

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

Brand in Doppelhaushälfte Ereigniszeit: Freitag, 11.12.2020, 13:50 Uhr Ereignisort: 61267 Neu-Anspach, Kirchgasse

Zur o.g. Zeit kam es in der Kirchgasse in Neu-Anspach zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand ein Feuer in der Küche des Einfamilienhauses. Durch einen beherzt zu Hilfe eilenden Nachbarn wurde versucht dieses Feuer zu löschen. Die verständigten freiwilligen Feuerwehren Neu-Anspach / Hausen-Arnsbach / Rod am Berg übernahmen die Löscharbeiten. Insgesamt überdauerten die Maßnahmen von Polizei und Feuerwehr einen Zeitraum von ungefähr zwei Stunden. Für diesen Zeitraum wurden verkehrsregelnde Maßnahmen durch die Stadtpolizei Neu-Anspach durchgeführt. Verletzte Personen sind derzeit nicht bekannt. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung im Haus wurde eine Person vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Der Bürgermeister der Stadt Neu-Anspach erschien vor Ort und machte sich ein Bild der Lage. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000,- Euro geschätzt. Die Doppelhaushälfte wird über einen längeren Zeitraum nicht bewohnbar sein. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

gefertigt: Rosbach, POK

