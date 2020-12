POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 11.12.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Sachbeschädigung durch unbekannte mutmaßliche Spielzeugwaffe, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Mittwoch, 09.12.2020, 21:50 Uhr,

(pu)Eine unbekannte Frau wurde am Mittwochabend dabei beobachtet wie sie im Bereich der Hugenottenstraße in Friedrichsdorf mit einer mutmaßlichen Spielzeugwaffe gegen Wände und Gegenstände "schoss". Die Unbekannte war erstmals gegen 21:50 Uhr durch Zeugen beobachtet und der Polizei mitgeteilt worden. Trotz sofortiger Polizeipräsenz vor Ort, konnte die unbekannte Frau nicht mehr aufgefunden werden. Am Donnerstagvormittag wurde dann aufgrund eines Loches in einer Fensterscheibe eine Anzeige erstattet. Dieses war mutmaßlich am Vorabend durch die Unbekannte verursacht worden. Die Täterin wurde als ca. 1,75m groß und blond, mit Brille, beschrieben. Sie sei etwa 18 bis 25 Jahre alt und ohne Begleitung unterwegs gewesen. Bekleidet war sie mit einer blauen Jeans und einer längeren schwarzen Jacke oder einem schwarzen Mantel.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die noch nicht mit der Polizei in Kontakt standen, sich unter 06172 120-0 zu melden.

2. Zwei Pkw in Bad Homburg angegangen - Lenkrad und Navigationsgerät gestohlen, Bad Homburg, Am Nussgrund, Donnerstag, 10.12.2020, 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr, Bad Homburg, Platanenring, Mittwoch, 09.12.2020, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 10.12.2020, 07:00 Uhr,

(pu)Einbrecher hatten es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf Einbauten zweier hochwertiger Fahrzeuge in Bad Homburg abgesehen. Die Unbekannten gingen in der Straße "Am Nussgrund" einen grauen, im Platanenring einen schwarzen BMW an. An beiden Fahrzeugen beschädigten die Einbrecher eine Scheibe des Fahrzeuges und bauten anschließend einmal das Lenkrad und einmal das Navigationsgerät aus. Danach flüchteten sie damit in unbekannte Richtung. Die Unbekannten verursachten so einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Pkw-Aufbruch in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0.

3. Einbruch im Gewerbegebiet gescheitert, Neu-Anspach, Robert-Bosch-Straße, Montag, 07.12.2020, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 08.12.2020, 08:00 Uhr,

(pu)Im Gewerbegebiet von Neu-Anspach versuchte ein Einbrecher zwischen Montagabend und Dienstagmorgen sein Glück und scheiterte. Der unbekannte Täter begab sich auf ein Grundstück in der Robert-Bosch-Straße und gelangte auf einen um ein Bürogebäude umlaufenden Balkon. Dort versuchte er mehrere Fenster und Türen aufzubrechen, was nicht gelang. Nachdem der Täter auf diese Weise einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Einbruch wurde am Donnerstagnachmittag angezeigt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0 in Kontakt zu treten.

4. Kinderhort gerät ins Visier von Einbrechern, Friedrichsdorf, Hoher Weg, bis Mittwoch, 09.12.2020, 10:55 Uhr,

(pu)Am Mittwochvormittag stellten Mitarbeiter eines Kinderhortes in Friedrichsdorf fest, dass offensichtlich ein Einbruchsversuch stattfand. Der mutmaßliche Einbrecher verschaffte sich zunächst durch Beschädigen eines Zaunes Zugang zu dem Gelände der Einrichtung. Dort versuchte er eine Tür aufzubrechen, was jedoch misslang. Der unbekannte Täter verursachte so einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeugen, sich unter 06172 120-0 zu melden.

5. Unfall durch Wendemanöver - eine Person leichtverletzt, Bad Homburg, Bundesstraße 456, Donnerstag, 10.12.2020, 15:00 Uhr,

(pu)Im Rahmen eines Wendemanövers auf einer Bundesstraße bei Bad Homburg kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. Gegen 15:00 Uhr hatte ein 65-jähriger Autofahrer mit seinem Citroen in einer Haltebucht seitlich der Bundesstraße 456 aus Richtung Usingen kommend in Richtung Bad Homburg angehalten. Dann fuhr der 65-Jährige wieder auf die Fahrbahn und führte ein Wendemanöver über die insgesamt vier Fahrstreifen durch. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 34-Jährigen, welcher ebenfalls von Usingen in Richtung Bad Homburg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 61-jährige Beifahrerin in dem BMW leicht verletzt. Beide beteiligten Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro.

6. Hyundai bei Unfallflucht beschädigt, Bad Homburg, Jakob-Lengenfelder-Straße, Mittwoch, 09.12.2020, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 10.12.2020, 11:15 Uhr,

(pu)Ein im Bad Homburger Ortsteil Ober-Eschbach geparkter Pkw wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag bei einem Unfall mit einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der schwarze Hyundai I30 war am Mittwoch gegen 19:00 Uhr in der Jakob-Lengfelder-Straße zwischen den Seitenstraßen "Neugaßhohl" und "An der Leimenkaut" in Fahrtrichtung "An der Leimenkaut" geparkt worden. Am darauffolgenden Tag gegen 11:15 Uhr wurde ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro an dem Hyundai festgestellt. Dieser war, den Feststellungen vor Ort nach, durch einen unbekannten Pkw verursacht worden.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06172 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

