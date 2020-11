Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Güterbahnhof Roßlau - Kinder klettern auf Baugerüst

RoßlauRoßlau (ots)

Am 8. November 2020, gegen 17:00 Uhr wurde die Bundespolizei in Dessau durch einen aufmerksamen Bürger darüber informiert, dass sich am Güterbahnhof Roßlau mehrere Kinder in den Gleisbereichen aufhielten und an einer dort befindlichen Baustelle auf ein Baugerüst kletterten. Sofort fuhr eine Streife der Bundespolizei mit Blaulicht und Martinshorn den Gefahrenort an. Am Ereignisort befand sich zudem eine Streife der Landespolizei. Am Güterbahnhof wurden vier Jungen im Alter von 9 und 11 Jahren angetroffen. Glücklicherweise wurde niemand von ihnen verletzt. Sie wurden eingehend über die Risiken ihres Verhaltes und auf die damit einhergehende Lebensgefahr hingewiesen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang wiederholt daraufhin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Züge können Hindernissen nicht ausweichen. Ein 1200 Tonnen schwerer Zug mit 100 Stundenkilometern hat einen Bremsweg von über 1000 Metern. Die Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ebenso wurden Letztere über die Gefahren, derer sich ihre Kinder ausgesetzt hatten, belehrt.

