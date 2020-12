Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Im Laufe des letzten Wochenendes besprühten Unbekannte einen Container auf dem Gelände der Georg-Ruseler-Grundschule in der Plaggenkrugstraße in Varel (Obenstrohe). Hierbei wurden sechs verschiedene Farben verwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

