Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchte Einbruchsdiebstähle in Firmengebäude - Zeugenaufruf

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 11.12.2020, gegen 23.55 Uhr, bis 12.12.2020, gegen 10.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in einen Imibss in der Werftstraße und in ein Immobilienbüro in der Peterstraße in Wilhelmshaven einzudringen. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zur Aufklärung der Straftaten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen - Tel.: 04421 - 9420.

