Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Geschädigten bzw. Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Schortens - Zeugenaufruf

SchortensSchortens (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen zu einer möglichen Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Schortens einen schwarzen Renault Laguna Combi. Dieses Fahrzeug stand am Montag, 14.12.20, gg. 10.10 Uhr, auf dem Parkplatz des Netto-Verbrauchermarktes in der Menkestr. in Schortens, als ein silberfarbener Mazda beim Zurücksetzen gegen die Beifahrerseite stieß. Die Fahrzeugführerin des silberfarbenen Mazda stieg daraufhin aus ihrem Fahrzeug aus, schaute sich das angefahrene Fahrzeug an und entfernte sich anschließend vom Ereignisort. Da sich der schwarze Renault bis zum Eintreffen der Polizei ebenfalls vom Ereignisort entfernte, sucht die Polizei Schortens dieses Fahrzeug, um möglicherweise einen entstandenen Schaden festzustellen. Der Halter des angefahrenen Fahrzeuges oder mögliche Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell