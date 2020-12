Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Metall - Zeugenaufruf

VarelVarel (ots)

In der Zeit vom Samstagmorgen, 02:00 Uhr, bis Montagmorgen, 04:00 Uhr, wurden vom Betriebshof eines Abbruchunternehmens an der Altjührdener Straße größere Mengen Kabel, Kupfer und Blei entwendet. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell