Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht auf der B9, Zeugen gesucht (21/1812)

SpeyerSpeyer (ots)

22.12.2020, 17:15 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall auf der B9 mit einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 9500EUR kam es am Dienstag gegen 17:15 Uhr. Eine 58-jähriger Audi-Fahrer befuhr dabei die rechte Fahrspur der B9 in Richtung Ludwighafen. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Speyer lenkte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der sich auf der Fahrspur zur A 61 in Richtung Hockenheim befand, kurz vor der Ausfahrt plötzlich auf die rechte Fahrspur der B9. Der Audi-Fahrer musste deshalb sein Fahrzeug nach links lenken, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei touchiert er einen auf der dort fahrenden Mercedes, der daraufhin mit der Leitplanke kollidierte, nichtmehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Das Fahrzeug, welches das Unfallgeschehen durch seinen plötzlichen Fahrspurwechsel ausgelöst hatte, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum Fahrzeugtyp oder dem Kennzeichen gibt es derzeit nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



