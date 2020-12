Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus PKW (43/2312)

SpeyerSpeyer (ots)

23.12.2020, 19:55 - 20:00 Uhr Am Abend des gestrigen Mittwochs kam es innerhalb von nur wenigen Minuten zu einem Diebstahl aus einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter schlug hierbei die Scheibe der Beifahrertür eines Mercedes ein, welcher in der Nähe des Hauptbahnhofs in Speyer abgestellt war. Anschließend wurden ein Samsung Smartphone, ein Apple Tablet und eine Halskette aus Platin aus dem Fahrzeug entwendet. Auch an einem dort abgestellten Ford wurde in dieser Zeit versucht zwei Scheiben einzuschlagen. Hier blieb es allerdings beim Versuch, sodass es zu keinem Diebstahl aus dem Ford kam. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können (Polizei Speyer, Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

