Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person (33/2312)

SpeyerSpeyer (ots)

23.12.2020, 15:29 Uhr Am Mittwoch kam es in der Philipp-Melanchthon-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Die 18-jährige Fahrerin eines Renault Twingo befuhr die Philipp-Melanchthon-Straße und übersah an der Kreuzung zur Wichernstraße die von rechts kommende und bevorrechtigte 52-jährige Fahrerin eines Suzuki Splash. Es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß beider PKW, wodurch sich die 18-Jährige leicht verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

