Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall durch Windbruch

Hilscheid (ots)

Am Donnerstag, den 21.01.2021, gg. 22:55 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer in der Gem. Hilscheid (Bereich Erbeskopf) die L 164 aus Rtg. Thalfang kommend. Zuvor war ein Baum durch starke Windeinwirkung umgestürzt und lag auf der Fahrbahn. Der Fahrer des Pkw erkannte das Hindernis zu spät und stieß trotz Vollbremsung gegen den Baum. Es wurde niemand verletzt, an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- EUR.

