Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Betrunken allein reichte nicht aus

Kandel (ots)

Kandel; Zunächst wurden die Polizeibeamten am 13.09.2020 um 17:00 Uhr zu einem Fundhandy gerufen worden. Beim Eintreffen an der Örtlichkeit erschien auch zeitgleich der Verlierer an der Einsatzörtlichkeit. Bei der Übergabe des Handy an den 55-jährigen Besitzer, wurde durch die Beamten starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Da der Mann mit einem Roller angefahren kam, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von über 2 Promille. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen zeigte sich auch, dass der 55-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht und zudem auch keinen Führerschein für das Kraftfahrzeug besaß. Er durfte im Anschluss an die Maßnahmen zwar mit Handy, aber auch mit mehreren Strafanzeigen den Heimweg zu Fuß antreten.

