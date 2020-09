Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Zwei Pkw wurde in der Nacht auf Sonntag, 12.09./13.09.2020, in der Steinfelder Straße beschädigt. An beiden vor dem Anwesen Nummer 12 geparkten Fahrzeugen, entstand durch Zerkratzten der Motorhaube, insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, welche in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen in Bereich Anwesen Nummer 12 gemacht haben, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen stehen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

