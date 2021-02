Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diesen Betrüger?

Gelsenkirchen (ots)

Mit zwei Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen Tatverdächtigen, nachdem er mit Falschgeld bezahlt hat. Am Freitag, 16. Oktober 2020, kaufte der Mann um 21 Uhr an einer Trinkhalle in Ückendorf ein und bezahlte mit zwei gefälschten 50 Euro-Scheinen. Die Videoüberwachungsanlage des Kioskbesitzers filmte den Täter dabei. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung dieser Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu dem abgebildeten Mann oder seinem Aufenthaltsort bitte unter der Rufnummer 0209 365 7210 an das Kriminalkommissariat 12 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Fotos und die Beschreibung des Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4Um

