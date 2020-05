Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Feuer auf Balkon

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Iserlohn (ots)

Um 15:07 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn in die Seeuferstraße alarmiert. Spaziergänger hatten dort Feuer und Rauch am Gebäude gesehen. Die Feuerwehr stellte in der weiteren Erkundung schnell fest, dass es sich um einen brennenden Blumenkübel auf dem Balkon, nahe der Balkontür an der Gebäudefassade handelte. Das Feuer wurde schnell gelöscht und eine Brandausbreitung auf das Gebäude verhindert. Um 15:49 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren der Zug der Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe 14 mit insgesamt 16 Kräften sowie Rettungsdienst und Polizei.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Iserlohn

Freya Balk

Telefon: 02371 / 8067210

E-Mail: pressestelle-feuerwehr@iserlohn.de

www.feuerwehr-iserlohn.de

www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell