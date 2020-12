Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unfall bei Schnee-/Eisglätte

Altleiningen-Höningen, K 31 - 01.12.2020, 04:50 UhrAltleiningen-Höningen, K 31 - 01.12.2020, 04:50 Uhr (ots)

Eine 58-Jährige aus Höningen fuhr in den frühen Morgenstunden auf der K 31 Richtung Grünstadt. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren PKW. Das Fahrzeug drehte sich dabei um 180°, streifte die Leitplanke und blieb mit der Heckpartie in einem Graben stecken. Auf der K 31 kam es dadurch zu Behinderungen für den restlichen Fzg-Verkehr kam. Die Fahrerin blieb unverletzt.

