POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unfall mit Leichtverletztem auf A61

Worms

Am 30.11.2020, um 13.40 Uhr, kam es auf der A61 kurz hinter der Anschlussstelle Worms in Fahrtrichtung Süden zu einem Unfall zwischen einem Nissan und einem Peugeot. Der Nissan-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er wegen eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn abkam. Um einen Aufprall auf die Mittelleitplanke zu verhindern, lenkte er ruckartig nach rechts. Mit der Folge, dass er den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Peugeot Transporter berührte. Durch die Berührung schleuderte der Nissan über die Fahrbahn, stieß gegen die Mittelleitplanke. Von dort schleuderte er wieder über die Fahrbahn und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Peugeot Transporter kam durch den Zusammenstoß mit dem Nissan ins Schaukel und kippte schließlich auf die linke Fahrzeugseite um. Der 31-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Der 34-jährige Nissan-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

