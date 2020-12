POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Wintereinbruch - Witterungsbedinge Unfälle auf den Autobahnen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

In Folge des Wintereinbruchs in der vergangenen Nacht mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim in der Zeit von 30.11.2020, 22.35 Uhr bis 01.12.2020, 07.15 Uhr, zu sechs Unfällen auf unseren Autobahnen ausrücken.

Um 22.35 Uhr, kam ein VW wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der A61, Höhe AK Speyer, von der Fahrbahn an. Der Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 38-jährige Fahrer verletzte sich leicht. Am Wagen entstand Totalschaden.

Auf der A650 Gemarkung Ludwigshafen kam es um 04.45 Uhr zu einem Alleinunfall. Ein 29-Jähriger war mit seinem Mercedes zu schnell unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen die rechte Schutzplanke. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Um 06.16 Uhr, kam auf de A61, Höhe AK Speyer, ein Lkw von der Fahrbahn ab. Der Lkw hatte sich festgefahren und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Um 06.37 Uhr fuhr auf der A6, Laumersheimer Berg, ein Auto wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in die Leitplanken. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Um 06.58 Uhr kam es auf der A6 Höhe Wattenheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Fahre blieben unverletzt, es entstand hoher Sachschaden.

Um 07.15 Uhr, war auf de A61, Höhe AK Speyer, ein Pkw zu schnell unterwegs und rutschte in die Leitplanke.

Der Sachschaden aller witterungsbedingter Verkehrsunfälle von heute beträgt rund 80.000 Euro.

