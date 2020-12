Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Verkehrsunfallflucht geklärt

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 30.11.2020 gegen 18:00 Uhr wurde im Weisenheimer Weg in Erpolzheim ein Regenabfallrohr durch einen LKW beschädigt. Ein 22-jähriger Fahrer befuhr mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die Hauptstraße in Erpolzheim aus Richtung Ungstein kommend in Richtung Freinsheim. An der Einmündung Hauptstraße und Freinsheimer Straße stieß er während des Abbiegens mit der rechten oberen Kante des Aufliegers an ein Regenfallrohr eines Wohnhauses und verursachte dabei einen Sachschaden von 1200 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall konnte durch deinen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte das Kennzeichen des LKWs angeben. Der LKW-Fahrer konnte schließlich in Freinsheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 22-Jährige gab an, den Anstoß und die Beschädigung nicht bemerkt zu haben. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

