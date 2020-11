Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand eines Pkw bei Elmstein

Bild-Infos

Download

ElmsteinElmstein (ots)

Zwischen Elmstein und dem Ortsteil Schafhof geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Pkw der Marke Dacia am Montag (30.11.2020), kurz nach 15.00 Uhr, in Brand. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Neben Polizei und Feuerwehr war auch die Straßenmeisterei zur Fahrbahnreinigung im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Marion Scharwatz, PHK'in

Telefon: 06321/854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell