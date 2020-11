POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung in Neustadt/Wstr.

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Geschwindigkeitsmessung in Neustadt/Wstr.

Neustadt/Weinstraße

Am Morgen des 30.11.2020 wurden durch Polizeibeamt/innen der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. Geschwindigkeitskontrollen in Neustadt durchgeführt. Zunächst wurden die Kontrollen in der Zone 30 Wolfsburgstraße in der Nähe des Kindergartens und der dortigen Grundschule durchgeführt. Hierbei wurden 8 Fahrzeugführer/innen mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und verwarnt. Der höchste gemessene Wert betrug 49 km/h bei erlaubten 30 km/h. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle auf der B39 im Bereich des Sportplatzes NW-Geinsheim wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der höchste gemessene Wert betrug 116 km/h bei erlaubten 70 km/h. Bei den durchgeführten Verkehrskontrollen konnten an mehreren Fahrzeugen technische Mängel beanstandet werden.

