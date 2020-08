Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in ein Celler Tierfuttermarkt gescheitert

Celle (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen alarmierten die Betreiber eines im Celler Ortsteil Altencelle ansässigen Tierfuttermarktes die hiesige Polizei, nachdem sie einen Einbruchsversuch in die Räumlichkeiten des Betriebes festgestellt hatten. Offensichtlich haben die bislang unbekannten Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag das Objekt in der Burger Landstraße aufgesucht und im Bereich der Warenanlieferung versucht ein vorhandenes Rolltor gewaltsam zu öffnen. Dank der guten mechanischen Sicherung scheiterten die Einbrecher jedoch an ihrem Vorhaben und verschwanden anschließend unerkannt.

