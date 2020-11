Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit zwei Verletzten

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Theodor-Körner-Straße in Richtung Recklinghausen-Süd. Vor ihm fuhr ein 25-jähriger Recklinghäuser Autofahrer mit seiner 24-jährigen Beifahrerin. Der 47-Jährige fuhr in Höhe der Richardstraße auf das Auto des 25-Jährigen auf.

Der 25-Jährige und die 24-Jährige verletzten sich leicht.

Der 47-Jährige entfernte sich unerlaubt mit seinem Auto von der Unfallstelle. Er konnte zeitnah ermittelt werden. Nach ersten Erkenntnissen stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Er musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache.

Bei dem Unfall entstand 4.500 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell