Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Einbruch in Friedhofshalle

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit von Freitag, 04.09.2020, 13 Uhr bis Montag, 07.09.2020, 6.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Lagerhalle auf dem Friedhof an der Preyerstraße zu gelangen. Hierfür hatten sie erfolglos versucht, ein Rolltor durch gewaltsames Aufhebeln hochzuschieben.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

