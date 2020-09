Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Straßenverkehr: Fünf positive Drogentests am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

In diversen Verkehrskontrollen haben Polizistinnen und Polizisten in den vergangenen Tagen insgesamt fünf Fahrer angehalten, bei denen ein Drogenvortest jeweils positiv ausfiel. Vier von ihnen saßen im Auto hinter dem Steuer, ein Mann führte ein Kleinkraftrad.

Am Freitag hielten Beamte um 10.40 Uhr einen 27-jährigen Autofahrer auf der Rheydter Straße an. Die Anzeichen von Drogenkonsum bestätigten sich mit einem entsprechenden Kontrollstreifen auf dem Vortest, der wiederum zur Blutprobe führte.

Ebenfalls am helllichten Tag, am Samstag gegen 12 Uhr, geriet ein 30-jähriger, in den Niederlanden wohnhafter Mann, auf der Odenkirchener Straße in eine gezielte Alkohol- und Drogenkontrolle. Neben der Blutprobe wurde hier eine Sicherheitsleistung fällig.

Wenig später, um 12.50 Uhr, ergab sich bei einem Autofahrer, den Beamte auf der Krefelder Straße anhielten, der Verdacht auf Drogenkonsum. Auch hier führte der Weg über einen positiven Vortest zu der Entnahme einer Blutprobe durch einen Amtsarzt.

Dass die Polizei auch nachts Fahrzeuge kontrolliert, erfuhr ein 20-jähriger Mönchengladbacher am frühen Sonntagmorgen: Gegen 1.20 Uhr hielten Polizisten den Autofahrer auf der Bismarckstraße an. Bei ihm, wie auch bei dem 40-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, den Beamte gegen 10 Uhr auf der Hittastraße anhielten, war das Ergebnis des Drogenvortests positiv. Auch den beiden Fahrern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen.

Da das Führen von Kraftfahrzeugen unter der Wirkung von Alkohol und / oder anderen Drogen nicht nur verboten sondern auch gefährlich ist, führt die Polizei Mönchengladbach neben vorgeplanten Großkontrollen auch regelmäßig Verkehrskontrollen aus dem fließenden Verkehr durch. Damit ist im gesamten Stadtgebiet und jederzeit zu rechnen. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell