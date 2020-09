Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Neben dem bereits gemeldeten Wohnungseinbruch an der Straße "Am Beller Bach" sind der Polizei zwei weiteren Taten gemeldet worden.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 2.9.2020, 12 Uhr bis Sonntag, 6.9.2020, 17.15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eingeworfen, um sich Zutritt zu einer Wohnung an der Grünstraße in Mülfort zu verschaffen. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen vermutlich Schmuck.

Ähnliche Beute machten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Landgericht". Wie sie in das Haus gelangen konnten, ist derzeit unklar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Tatzeit gegen 9.40 Uhr am Dienstagmorgen stattgefunden hat. Sie stahlen neben dem Schmuck auch elektronische Geräte.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

