POL-MG: VU MG-Karmannstraße: Ersthelfer befreiten schwerverletzten Kradfahrer

Mönchengladbach (ots)

Unfallort: MG, Karmannstraße/Sternstraße Unfallzeit: Samstag,05.09.2020,15:58 Uhr

Pkw-Fahrer befuhr die Sternstraße in Richtung Waldhausener Straße. Der Kradfahrer befand sich in gleicher Fahrtrichtung direkt hinter dem Pkw-Fahrer. In Höhe der Einmündung Karmannstraße wendete der Pkw Fahrer, um auf der Sternstraße zurück in Richtung Waldnieler Straße zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kradfahrer. Der Kradfahrer stürtzte und wurde durch den Pkw überrollt. Das linke Hinterrad des Pkw kam auf dem Brustkorb des Kradfahrers zum Stillstand. Mit der Hilfe von mehreren Ersthelfern wurde der Pkw angehoben und der Kradfahrer befreit. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Unfallzeugen bitte bei der Polizei unter 02161-290 melden.

