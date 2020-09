Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mülfort: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Tatzeit: Freitag, 04.09.2020 Tatort: MG-Mülfort, am Beller Bach

Täter kletterte über ein Tor in den rückwärtigen Garten und hebelte dort eine Tür zu einem Anbau auf. Im Anbau schlug er das Fenster zum Gäste-WC ein und gelangte so in die Wohnräume des Hauses. Hier wurden alle Räume durchsucht. Man entwendete Handy, Bargeld und Schmuck. Außerdem wurden 2 hochwertige Mountainbikes aus dem Anbau gestohlen.

Zeugenhinweise an Polizei Mönchengladbach 02161-290

