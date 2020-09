Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verfolgungsfahrt in Mönchengladbach Neuwerk

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 05.09.2020, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Düsseldorfer in Begleitung von zwei weiteren 17-jährigen mit einem PKW, an dem entwendete Kennzeichen angebracht waren, innerstädtische Straßen in der Ortslage Neuwerk. Als ihm ein Streifenwagen entgegen kam steigerte er deutlich seine Geschwindigkeit und reagierte in der Folge nicht auf Anhaltezeichen der verfolgenden Streifenwagenbesatzung, sondern fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Im weiteren Verlauf versuchte der 17-Jährige dann auf das Gelände eines Autohauses zu fahren, musste jedoch aufgrund einer geschlossenen Schranke anhalten. Durch den Streifenwagen wurde sein PKW dann so blockiert, dass eine Rückwärtsfahrt ebenfalls nicht möglich war. Der Fahrer verließ den PKW und flüchtete fußläufig, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Die beiden Beifahrer blieben im Fahrzeug sitzen und konnten festgehalten werden.

Die drei Jugendlichen wurden dem Polizeipräsidium zugeführt, von wo sie nach erfolgter Identitätsfeststellung entlassen wurden.

Der PKW sowie die entwendeten Kennzeichen wurden sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

