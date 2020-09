Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall mit Radfahrer: Fahrer eines schwarzen Kleinwagens flüchtet

Mönchengladbach (ots)

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer hat am Montagmorgen, 7. September, gegen 6.30 Uhr die Polizei aufgrund einer Verkehrsunfallflucht gerufen.

Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten an, er sei über den Fußgänger- und Radüberweg der Fliehtstraße in Richtung Rathenausstraße gefahren. Die Ampel habe für ihn Grün angezeigt. Aus der Rathenausstraße sei vor ihm plötzlich ein schwarzer Kleinwagen in die Fliehstraße abgebogen und habe das Vorderrad seines Fahrrades touchiert. Das Auto sei dann in Richtung Waldnieler Straße davongefahren. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens soll männlich gewesen sein und einen Bart gehabt haben.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

