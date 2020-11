Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Randalierer muss Nacht in Zelle verbringen

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin rief am Donnerstagabend die Polizei, nachdem sie gesehen hatte, wie ein junger Mann auf der Händelstraße randalierte. Der Mann soll dabei gegen 18.20 Uhr gegen mehrere Autos und Mülltonnen getreten haben. Wie sich herausstellte, war an einem Auto der Außenspiegel abgetreten worden. Der verdächtige Mann lief anschließend in Richtung Tunnelstraße/Feldhauser Straße. Dort hatte er nach Angaben von Zeugen gegen ein Auto gespuckt und ist dann in eine Tankstelle geflüchtet. Dort konnte der Tatverdächtige von der Polizei gestellt und kontrolliert werden - auch ein Hundeführer war mit im Einsatz. Der 22-Jährige aus Gladbeck wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Weil er offensichtlich betrunken war, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Nach der Ausnüchterung konnte der junge Mann wieder nach Hause. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

