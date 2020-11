Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Einbrüche

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bottrop

Am Mittwoch, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter an der Hans-Böckler-Straße über den Balkon in eine Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Entwendet wurden Bargeld und eine EC-Karte.

Recklinghausen

Am Donnerstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Schnellrestaurant am Dordrechtring. Mit Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

