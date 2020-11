Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Bei Kontrolle geflüchtet

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:00 Uhr, wollten Polizeibeamte ein Auto an der Bergstraße anhalten und kontrollieren. Als die Beamten zu Fuß an das Auto herantraten, beschleunigte der unbekannte Fahrer das Auto und fuhr über einen Erdhaufen weg. Dabei geriet der Pkw ins Rutschen. Ein Beamter musste zur Seite springen und wurde dabei leicht verletzt. Als die Beamten dem Wagen folgen wollten, gerieten sie mit dem Streifenwagen ins Schleudern und prallten gegen einen Zaun. Bei der Fahndung nach dem geflüchteten Auto wurde der Wagen an der Christine-Englerth-Straße aufgefunden. In der Nähe trafen die Beamten auf zwei Verdächtige (18 und 21 Jahre alt). Das Aussehen des 21-Jährigen stimmte mit der Beschreibung des gesuchten Fahrers überein. Bei der Überprüfung der Männer fanden die Polizisten Drogen. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen, wer das Auto gefahren hat, dauern an. Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt und der kaputte Streifenwagen abgeschleppt.

