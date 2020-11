Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Überfall auf Lieferanten

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, um 02:00 Uhr, wollte ein 26-jähriger Auslieferungsfahrer eine Bestellung mit Essen an der Sandkamp abliefern. Vor Ort warteten drei unbekannte Männer. Als es um die Bezahlung der Ware ging, drohte einer der Männer mit einem Messer. Ohne Geld, aber mit der Thermobox samt Essen, flüchteten die Männer in Richtung Harsewinkel. Der 26-Jährige blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: drei männliche Täter, alle ca. 18 Jahre alt, zwei Personen mit Mund-Nasenschutz, eine Person mit einem Motorradhelm (schwarz-silber)

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

