Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall, weil Beifahrer die Heizung andrehen wollte

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Victoriastraße hat es am Mittwochabend einen Unfall gegeben, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 20-jähriger Mann aus Bremen saß gegen 18.45 Uhr auf dem Beifahrersitz eines geparktes Autos. Weil ihm nach eigener Aussage kalt war, wollte er die Heizung anschalten und drehte dafür den Zündschlüssel - allerdings wurde dabei versehentlich auch der Motor gestartet, so dass das Auto einen Satz nach vorne machte. Das Auto stieß dabei gegen einen frontal davor abgestellten Wagen. Durch den Aufrall wurde auch der 26-jährige Fahrer des zweiten Autos, der gerade Einkäufe im Kofferraum verstaute, leicht verletzt. Der 26-Jährige aus Marl wurde ambulant im Rettungswagen bahandelt. Der Sachschaden wird auf gut 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1048

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell