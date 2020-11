Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrerin verunglückt auf Flaesheimer Straße

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Flaesheimer Straße ist am Mittwochabend eine 31-jährige Frau aus Haltern am See verletzt worden. Sie war gegen 22.30 Uhr von Flaesheim in Richtung Hamm-Bossendorf unterwegs, vor ihr fuhr ein 41-jähriger Mann aus Haltern. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Autofahrerin kurz vor dem Ortseingang Bossendorf den Autofahrer überholen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, kam ins Schleudern und prallte gegen einen Strommast. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass beide Fahrer Alkohol getrunken hatten, wurden ihnen Blutproben entnommen. Für die Unfallaufnahme musste die Flaesheimer Straße gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

