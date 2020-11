Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall an der Victorstraße

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

An der Victorstraße ist am Mittwoch um 11:00 h bei einem Unfall ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro entstanden. Beteiligt waren zwei Autofahrer aus Herdecke (72 Jahre alt) und aus Castrop-Rauxel (24 Jahre alt). Beide waren auf der Victorstraße unterwegs und wollten in Höhe der Nebenfahrbahn der Victorstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Das Auto des 72-Jährigen musste abgeschleppt werden.

